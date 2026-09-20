Chile fue apabullado en el dobles y España ganó la serie de Copa Davis

Jaume Munar y Pedro Martínez superaron 6-0 y 6-3 al conjunto nacional compuesto por Alejandro Tabilo y Marcelo Barrios para dejar 3-0 la serie a favor de los hispanos.

Tras un negativo primer día, Chile tenía una mínima chance ante España este domingo en Copa Davis, donde estaba obligado a ganar todos los puntos.

Sin embargo, el equipo liderado por Nicolás Massú estuvo muy lejos de eso, ya que fue apabullado en el dobles, donde los europeos decretaron el expresivo 3-0 y se quedaron con la serie.

La pareja compuesta por Jaume Munar y Pedro Martínez superaron claramente a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios y ganaron el compromiso por 6-0 y 6-3.

Los europeos estuvieron cerca de cerrar el compromiso por un doble 6-0, sin embargo, los nacionales intentaron una recuperación y ganaron tres juegos seguidos, que no alcanzó para la remontada.

Con este resultado, España, actual subcampeón del mundo, clasificó al Final 8, donde luchará por la Ensaladera de Plata.

En cambio, el conjunto nacional disputará en febrero del próximo año la primera ronda de las Qualifiers.