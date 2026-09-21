El chileno bajó cuatro lugares y salió del Top 30 del escalafón mundial, mientras que Cristian Garín ascendió un puesto.

La actualización del ranking ATP no dejó noticias alentadoras para Alejandro Tabilo, quien salió del Top 30 al ubicarse en el puesto 32°.

El zurdo perdió cuatro lugares en el escalafón mundial, recibiendo un nuevo golpe luego de la dura derrota de Chile ante España por Copa Davis.

El nacional había logrado un importante avance tras su buen desempeño en el US Open, donde alcanzó la tercera ronda al caer ante Alexander Zverev (2°).





La situación es relevante para el nacido en Toronto, teniendo en cuenta que apuesta por ser preclasificado en los torneos que restan hasta el final de temporada.

Por su parte, Cristian Garín ascendió un lugar y quedó 132°, situación similar para Tomás Barrios que actualmente es 137° del orbe.

Todos ellos estuvieron en la caída por la Ronda 2 de la Copa Davis el pasado fin de semana, donde el elenco hispano se impuso por un contundente 4-0.