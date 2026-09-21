Rebelión total: La fuerte medida que tomó plantel de Vélez en medio de reclamo económico

Diego Valdés y Claudio Baeza formaron parte de una particular protesta de los jugadores, quienes están exigiendo que se cumpla con lo acordado en concepto de premios.

Un clima muy tenso es el que se vive en Vélez Sarsfield, club que este domingo derrotó 3-2 a Tigre por una nueva fecha del fútbol argentino.

Con Diego Valdés ingresando en el segundo tiempo y Claudio Baeza en la banca, el Fortín se impuso en un duelo marcado por el cruce entre jugadores y dirigentes.

De hecho, el plantel hizo una particular protesta por una deuda que tienen en concepto de premios.





Diego Valdés y Claudio Baeza se unen a reclamo del plantel de Vélez

Debido a que lo acordado no se ha pagado a tiempo, los futbolistas acudieron al estadio en sus vehículos particulares y sin usar la indumentaria de la institución.

La directiva respondió asegurando que este déficit es con solamente nueve jugadores y que se cancelara estos días, bajando el perfil a la situación.

Si bien reconocieron que el club atraviesa un momento económico “exigente”, recalcaron que los sueldos se depositan el 20 de cada mes y que los atrason son “puntuales”.

El caso también llegó a las tribunas, con los hinchas mostrando un lienzo con el siguiente mensaje: “En Vélez los de Vélez. Jugadores mercenarios”.

El cuadro de Valdés y Baeza vive un buen presente en el torneo local, ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 20 puntos y peleando por clasificar a los playoffs.