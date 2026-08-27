Barrios ganó y estará por primera vez en el cuadro principal del US Open, mientras que Garín fue eliminado

El chillanejo se impuso al español Daniel Rincón mientras que Garín tuvo que retirarse cuando caía por 0-5 en el último set.

Tomás Barrios (144°) accedió por primera vez en su carrera en el cuadro principal del US Open. Este jueves, obtuvo una sólida victoria, la que le permitió instalarse en el certamen estadounidense.

El chillanejo se impuso al español Daniel Rincón (208°) por parciales de 6-4 y 6-3 en una hora y 35 minutos de partido.

Garín terminó retirándose

Cristian Garin (135°), no corrió la misma suerte que Barrios y dijo adiós, después de terminar retirándose cuando caía en el tercer y definitivo set.

“Gago” el primer set por 6-4 al británico Toby Samuel (110°) y en el segundo parcial logró ponerse 4-4 tras ir 4-1 abajo. En ese momento, el partido se suspendió por lluvia.

Al reanudarse el duelo, Samuel se impuso con su servicio e inmediatamente después quebró para estirar la definición a un tercer parcial. Ese último set estaba siendo muy malo para Garin. Con dos quiebres en contra, estaba 0-5 abajo.

Justo en ese momento se volvió a interrumpir el partido por la lluvia. Luego de casi una hora se informó que el chileno terminó retirándose sin explicar aún las razones.