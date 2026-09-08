Karen Rojo reaparece con carta escrita a mano desde la cárcel: “Todavía tengo mucho que entregar”

En la misiva titulada “A quienes han estado conmigo”, la exalcaldesa de Antofagasta abordó su actual situación judicial y apuntó a un informe clave de Gendarmería. “Todavía tengo mucho que entregar”, afirmó.

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, difundió una carta escrita a mano en la que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante los últimos años, mientras continúa cumpliendo en Santiago la condena de cinco años y un día de presidio por fraude al Fisco.

Según consignó El Diario de Antofagasta, la misiva titulada “A quienes han estado conmigo” estaría dirigida a sus cercanos y, especialmente, a quienes desde Antofagasta han seguido su situación judicial a la distancia.

“Antes que todo, quiero expresar todo mi cariño y profunda gratitud a todas las personas quienes durante todo este periodo que he estado fuera de mi ciudad , me han acompañado y me han hecho llegar su preocupación, sus palabras de apoyo, sus saludos y sus abrazos”, escribió.

La carta de Karen Rojo desde la cárcel

Karen Rojo también manifestó su agradecimiento a los antofagastinos que, según señaló, se han mantenido al tanto de su situación a través de familiares y amigos cercanos.

En la carta, además, abordó directamente el estado de su condena y las gestiones de su defensa para intentar acceder a una pena mixta, mecanismo que permitiría sustituir el saldo de la pena por el régimen de libertad vigilada intensiva.

“Como ustedes sabrán, ya he cumplido más del 80% de mi condena. Durante estos últimos 4 años, he procurado enfrentar este proceso con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe”, afirmó la exalcaldesa.

Su declaración se produce luego de que la justicia reconociera como abono 1.463 días correspondientes al periodo en que permaneció privada de libertad en Países Bajos mientras se desarrollaba su proceso de extradición.





Sin embargo, la solicitud para discutir una eventual pena mixta continúa pendiente. El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó en agosto fijar de inmediato la audiencia solicitada por la defensa, debido a que todavía no contaba con un informe favorable de Gendarmería. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó el rechazo al recurso de amparo presentado por su defensa.

Precisamente, Rojo cuestionó en su carta la demora en la entrega de dicho documento. “El plazo de entrega de dicho documento vence este próximo 20 de septiembre y hasta ahora este informe aún sigue pendiente”, sostuvo.

“Mantengo intacta la esperanza que Gendarmería de Chile pueda entregar oportunamente el informe requerido, y que finalmente pueda realizarse la audiencia que estamos esperando hace mucho tiempo”, agregó.