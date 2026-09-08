Benjamín Vicuña reveló ritual por aniversario de muerte de su hija Blanca: “Hoy reúno a tus hermanos”

El actor compartió una extensa dedicatoria para su hija que falleció en 2012 y expresó su dolor por la pérdida y también habló de la importancia de mantenerla viva en su memoria.

Benjamín Vicuña compartió un mensaje recordando a su hija Blanca, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

El actor chileno expresó su sentir en un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram en donde le habló a la pequeña que partió un día 8 de septiembre.

“Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, escribió.





El intérprete acompañó su mensaje con una foto en la que aparece sonriente junto a Blanca: “Mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”, agregó.

Cabe recordar que Blanca Vicuña fue la primera hija fruto de su relación con Pampita Ardohain. La niña murió el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años, producto de una falla multisistémica.

“Fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”, agregó.

Finalmente, Vicuña insistió en que seguirá honrando la vida y “diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido“.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca