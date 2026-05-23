Nueva querella contra Martín de los Santos: Lo acusan de homicidio simple frustrado y arriesga 10 años de cárcel

La defensa de la víctima solicita una condena de 10 años de presidio por la brutal agresión ocurrida en Vitacura en mayo de 2025.

A más de un año de la brutal agresión ocurrida en Vitacura, la defensa del conserje Guillermo Oyarzún presentó una nueva acusación particular contra Martín de los Santos Lehmann, atribuyendo al imputado el delito de homicidio simple frustrado.

La nueva acción judicial sostiene que el imputado atacó violentamente a la víctima —de entonces 71 años— mientras cumplía funciones laborales durante la madrugada del 17 de mayo de 2025, provocándole lesiones graves y secuelas permanentes.

De acuerdo con el documento ingresado, Martín de los Santos “se abalanzó violentamente” sobre la víctima, “propinándole golpes de gran intensidad, principalmente en el rostro“.

“Tras esta primera agresión, el imputado se retiró momentáneamente del lugar, para luego regresar y rematar a la víctima cuando esta yacía en el suelo“, complementó. La presentación añade que este segundo ataque ocurrió “con clara intención de darle muerte”.





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En el documento elaborado por la defensa del conserje también se describen secuelas que persisten hasta hoy.

“A raíz de esta brutal golpiza, la víctima resultó con secuelas tales como laterorrinia a izquierda con hundimiento a derecha; cefalea mixta frontal postcontusional y neuropática trigeminal postraumática”, indica el texto judicial.

La parte querellante recalificó jurídicamente los hechos como homicidio simple frustrado, argumentando que existió intención homicida y que la agresión solo se detuvo por la intervención de terceros.

En cuanto a las penas, la acusación particular solicita que el imputado sea condenado “la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo más accesorias legales del artículo 30 del Código Penal”.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 3 de junio de 2026.