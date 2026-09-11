¿Ninguneo u objetividad? Naya Fácil enfrenta polémica con persona a la que le donó alimento para perros en Quilpué

La persona fue consultada por un portal de farándula sobre cuántos sacos donó. La respuesta que entregó hizo que Naya lanzara los dardos en su cuenta de Instagram.

Este viernes, Naya Fácil protagonizó una gran polémica con una de las personas a quienes les realizó una donación de alimento para perros en Tranque Recreo en Quilpué a principios de agosto.

Esto, luego de que el portal de Instagram Copuchas TV le preguntara a la persona que se identifica como “Muñeca Chipie” cuántos sacos le había donado Naya y esta última lanzó los dardos tras su respuesta.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

La página de farándula le habló a quien recibió la donación y esta persona contestó: “Ella donó 7 sacos que sirvieron para 7 días de alimento a unos perros en situación de abandono en Quilpué y sería”.

En esa misma línea, precisó: “El resto lo donó a una fundación en Algarrobo, ahora otra vez esos perros están sin alimento”, esto porque el día en que entregó la donación llevaba más sacos de comida en su auto.

Tras preguntarle si tenía alguna queja o estaba bien con la donación, la persona respondió: “Hubiera sido bueno que hubiese dejado todo; como les digo, se les hace la nada la comida a esos perritos”.

“Pero ella compró sacos y el resto le donó la tienda a donde fue, y lo donado no lo entregó y se lo entregó a otra fundación; en definitiva, igual ellos también necesitaban ayuda, así que igual llegó a otros perritos que lo necesitaban”, sentenció la persona.

¿Qué dijo Naya Fácil?

La influencer lanzó los dardos tras enterarse de la polémica y comentó en su cuenta de Instagram: “Me da tanta pena que uno ayuda a fundaciones y sean malagradecidos como esta chica”.

Además, explicó que “nosotros dejamos 7 sacos de la mejor marca que, más encima, ella exigió en la donación que no fuera cualquier marca, y ahora nos anda pelando que dejamos poco”.

“Las ayudas son de nuestro bolsillo, llevamos la marca más cara de alimentos y es nuestro tiempo (…) que salga pelando es triste, porque la ayuda uno la hace por los perritos, no por ella, y ahora uno se desanima en seguir ayudando por culpa de estas personas”, aseguró la influencer.

¿Qué contestó la persona que recibió las donaciones?

A través de un largo comunicado en su feed de Instagram, sumado a otras publicaciones, esta persona declaró: “Nadie se está quejando. Solo preguntaron y respondí sus preguntas”.

“Lo que se dona se agradece, y siempre se ha agradecido”, complementó.

Finalmente, la persona concluyó: “Si quieren manipular una respuesta para armar cahuín, eso ya es cosa de ellos. Yo tengo la conciencia tranquila y sé perfectamente lo que he dicho y hecho”.

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