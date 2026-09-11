Corte de luz en Santiago este sábado 12 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 4 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 12 de septiembre.

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: La Cisterna, San Joaquín, Santiago y La Reina.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este sábado 12 de septiembre

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.