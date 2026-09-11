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Corte de luz en Santiago este sábado 12 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 12 de septiembre. 

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: La Cisterna, San Joaquín, Santiago y La Reina. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este sábado 12 de septiembre

  • La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
  • San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
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