Corte de luz en Santiago este sábado 12 de septiembre: Revisa las comunas afectadas
La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 4 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 12 de septiembre.
Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: La Cisterna, San Joaquín, Santiago y La Reina.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este sábado 12 de septiembre
- La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.