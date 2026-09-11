Los tres delitos de los que se le acusa a Ghislain Quiroz, imputado en el caso de Mariana Sepúlveda: Quedó con internación provisoria

El tribunal determinó que el imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda cumpla la medida en un centro hospitalario, debido a su capacidad cognitiva reducida, y no prisión preventiva.

Este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la internación provisoria de Ghislain Quiroz, imputado por la desaparición y crimen de Mariana Sepúlveda, extraviada desde 2008.

El tribunal determinó que el sujeto de 42 años debe cumplir dicha medida cautelar —y no otra, como prisión preventiva— debido a su capacidad cognitiva reducida.

Cabe recordar que, a fines de la semana pasada, Quiroz concurrió a una comisaría para confesar su presunta participación en el homicidio de la joven en Conchalí.

Según su propia declaración, el hecho habría tenido como escenario su propia casa, en pasaje Logroño, lugar donde se hallaron herramientas como una pala, una picota e incluso osamentas bajo el suelo de un dormitorio.





Los tres delitos de los que se le acusa a Ghislain Quiroz, imputado en el caso de Mariana Sepúlveda

Ghislain Quiroz fue imputado por tres delitos: homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal, de acuerdo con lo indicado por el fiscal Marcelo Cabrera, de Fiscalía Centro Norte.

El persecutor añadió que en la audiencia el Ministerio Público entregó los antecedentes “que tenemos por lo menos hasta el día”, señalando que les parecían “sostenibles o suficientes para el efecto de poder imputar los cargos”.

“Al tribunal también le pareció que, por lo menos, hasta la instancia así eran y, por lo tanto, en ese contexto se decretó su internación provisional en un centro hospitalario”.