Luis Jiménez llegó a Chile previo a su entrevista en Primer Plano: Esta fue su reacción al ver a la prensa

El exfutbolista llegó a Chile para contar su verdad sobre la infidelidad con Cote López este viernes a las 22:30 horas en Primer Plano.

En horas de la tarde de este viernes, Luis Jiménez aterrizó en el Aeropuerto de Santiago a horas de contar su verdad en Primer Plano.

El hombre llegó junto a su madre y su hijo desde Qatar para pasar las Fiestas Patrias con su familia y su llegada causó gran revuelo en el lugar.





¿Qué dijo Luis Jiménez al llegar a Chile?

Plan Perfecto obtuvo las primeras reacciones de Jiménez al llegar a Chile, cuyo vuelo se retrasó durante varias horas.

El exfutbolista llegó con una sonrisa, sin dar declaraciones a la prensa y salió en solitario, sin compañía de su familia, pero mirando directamente a la cámara.

¿Dónde se podrá ver la entrevista a Luis Jiménez?

Luis Jiménez estará este viernes 11 de septiembre en vivo en un nuevo capítulo de Primer Plano, el cual comenzará a las 22:30 horas, después de CHV Noticias.

Podrás sintonizarlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online, la app MiCHV e incluso el react con Max Araya mediante YouTube.

Revive el momento: