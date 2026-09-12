12/ 09/ 2026 21:13

“Que no vuelva al barrio”: Vecinos de Conchalí realizan velatón por Mariana Sepúlveda

Durante la jornada de este sábado vecinos de Conchalí se han reunido en el pasaje Logroño para realizar una velatón en memoria de la joven Mariana Sepúlveda, la estudiante de 19 años que salió de su casa en el 2008 y jamás regresó. Recordemos que en las últimas horas se dejó en libre al autor confesó del crimen tras ser sobreseído por prescripción de la causa. “Que este muchacho no vuelva al barrio”, declaró una vecina.