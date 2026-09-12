Operativo deja 20 detenidos en Magallanes: Uno de los prófugos era buscado por cuasidelito de homicidio

Entre los detenidos se encontró personas que tenían órdenes de captura por microtráfico de drogas, robo en lugar no habitado, lesiones, receptación, entre otras.

La mañana de este sábado la Policía de Investigaciones (PDI) de Magallanes detalló un reciente operativo que se realizó en conjunto con la Policía Marítima.

Tras el procedimiento se logró la detención de 20 personas que contaban con órdenes vigentes por diversos delitos, entre ellos, una persona que era buscada por cuasidelito de homicidio.

Detalles de operativo de PDI en Magallanes

De acuerdo con lo detallado por la PDI en su cuenta de X, durante el operativo se fiscalizó a 55 personas de nacionalidad extranjeras y tres fueron denunciados por infracción a la Ley de Migración.

Todas estas personas fueron ubicadas en obras de construcción y locales comerciales de la región.





Paralelamente, se detuvo a 20 prófugos de la justicia que contaban con órdenes de captura por diversos delitos, entre ellos, microtráfico de drogas, robo en lugar no habitado, lesiones, receptación y cuasidelito de homicidio, según consignó Radio Bío Bío.

Sobre este último caso, la policía detalló que el imputado permanecía escondido tras verse involucrado en un hecho ocurrido en el mes de julio de 2024.