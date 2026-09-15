Detienen a banda que atropelló a madre en Maipú tras encerrona: La mayoría eran menores de edad

Los sujetos fueron vinculados a, al menos, tres delitos de similares características y serán formalizados por el episodio que dejó a una mujer con fractura de pierna tras ser atropellada por el grupo cuando huían.

El departamento del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (SEBV) logró desbaratar a una banda delictual que tienen a su haber al menos tres ilícitos vinculados con portonazos.

La agrupación criminal estaba compuesta casi en su totalidad por adolescentes que acostumbraban a mostrar parte de su botín en redes sociales.

El episodio más grave se registró el 9 julio de este año, cuando en la comuna de Maipú abordaron un vehículo donde en su interior habían dos mujeres, una de ellas adulta mayor, y cuatro niños que estaban en la parte trasera del vehículo.





En esa oportunidad, intimidaron a las víctimas de manera violenta y se generó un forcejeo con una de estas mujeres, y en ese mismo instante los vecinos de este sector salieron a tratar de ayudar a estas personas que estaban siendo asaltadas.

La madre de uno de los niños que estaba a bordo del vehículo, trató de ir a ayuda y terminó siendo atropellada por los delincuentes mientras escapaban.

Imputados por robo con violencia

El fiscal Eduardo Pontigo de la Fiscalía Oriente señaló que gracias al trabajo de Carabineros “se logran posicionar, a lo menos en tres delitos sin perjuicio, de lo cual el delito base y por el cual se va a formalizar el día de hoy a estos sujetos, es el delito que sucede el 9 de julio del presente año, en la comuna de Maipú”.

Los sujetos serán imputados por el delito de robo con violencia en carácter de calificado, “en atención a que además una de las víctimas en este caso está con lesiones de carácter grave, específicamente una fractura en una de sus piernas, a raíz del atropello que efectúa el vehículo que sustraen”.