“Me tomaron de las piernas”: El dramático relato de madre que sufrió encerrona con cuatro niños en Maipú
Seis delincuentes armados la atacaron a ella y a otra mujer, cuando detuvo su vehículo para dejar a uno de los menores de edad en su casa.
Dos mujeres y cuatro niños fueron víctimas de un violento asalto en Maipú. La conductora de un Mercedes Benz se detuvo para dejar a uno de los menores de edad en su casa.
En ese momento seis delincuentes armados los atacaron. En medio del forcejeo, atropellaron a la madre de uno de los niños. La otra víctima conversó con CHV Noticias. Su relato en esta nota.