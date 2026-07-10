“Me tomaron de las piernas”: El dramático relato de madre que sufrió encerrona con cuatro niños en Maipú

Seis delincuentes armados la atacaron a ella y a otra mujer, cuando detuvo su vehículo para dejar a uno de los menores de edad en su casa.

Dos mujeres y cuatro niños fueron víctimas de un violento asalto en Maipú. La conductora de un Mercedes Benz se detuvo para dejar a uno de los menores de edad en su casa.

En ese momento seis delincuentes armados los atacaron. En medio del forcejeo, atropellaron a la madre de uno de los niños. La otra víctima conversó con CHV Noticias. Su relato en esta nota.