Fiscalía instruyó una investigación por la “Guerrilla Urbana contra Narcos”: Esto es lo que se sabe sobre ellos

La agrupación se adjudicó un ataque a disparos contra una casa de un presunto narcotraficante en la comuna de Quinta Normal.

Este jueves en CHV Noticias, exhibimos, de manera exclusiva, un registro audiovisual de un grupo denominado “Guerrilla Urbana Contra Narcos“.

Ellos se atribuían un ataque a disparos contra una casa en Quinta Normal, que sería de un presunto narcotraficante del sector.

El informe de nuestro canal tuvo consecuencias, puesto que la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte instruyó una investigación a Carabineros.