Alerta roja en comunas del Maule: Temporal causó estragos y provocó crecida del río

Esta medida se determinó debido al riesgo de desborde del río Achibueno, que durante la mañana de este viernes llegó al límite de salir de su cauce.

Tras una intensa jornada de lluvias, Senapred declaró Alerta Roja para las comunas de Linares y Longaví en la Región del Maule.

Esta medida se determinó debido al riesgo de desborde del río Achibueno, que durante la mañana de este viernes llegó al límite de salir de su cauce.