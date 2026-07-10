Encerrona en Maipú: Mujer fue atropellada mientras rescataba a cuatro niños del auto robado

Carabineros informó que los responsables actuaron a pie y huyeron con el vehículo, que posteriormente fue hallado en el sector sur de Santiago.

Un violento robo de vehículo se registró en la comuna de Maipú, donde al menos seis delincuentes protagonizaron una encerrona. En medio del asalto, una mujer fue arrastrada por el automóvil mientras intentaba rescatar a cuatro niños que iban a bordo.

Vecinos registraron el ataque ocurrido cerca de las 21:00 horas. Los asaltantes, armados con una pistola y un martillo, golpearon a la conductora para obligarla a bajar del vehículo, mientras la abuela logró sacar a los cuatro menores y ponerlos a salvo.