Hombre queda en prisión preventiva por faenar y asar a un perro en La Pintana

Vecinos del sector alertaron a Carabineros luego que el sujeto matara al animal y lo descuartizara en plena calle.

Un hombre, acusado de faenar y asar un perro en plena vía pública, fue formalizado y quedó en prisión preventiva este lunes.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Lo Martínez con Pedro Prado, comuna de La Pintana, y el imputado corresponde a una persona en situación de calle.

Fueron vecinos del sector que el domingo alertaron a Carabineros, donde señalaron que el sujeto mató al animal para luego descuartizarlo en la calle y comérselo.





Carabineros entregó más antecedentes

El mayor de Carabineros Miguel Olivares Oyarzún, comisario de la 41ª Comisaría, indicó: “Carabineros de servicio, al llegar al lugar y constatar los hechos, sorprendieron al individuo con una parrilla y sobre ella cocinando al animal, además de restos y evidencias que lo vinculaban con el hecho“.

Tras la audiencia de formalización, se fijó un plazo de 45 días para la investigación, donde las diligencias estarán a cargo de la Brigada de Delitos del Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones de Chile.