Marcelo Alonso genera polémica en redes tras calificar el rodeo como “nuestro deporte nacional”: Desató ola de comentarios

Mientras algunos usuarios defendieron sus palabras, otros calificaron la actividad de “maltrato animal”, reabriendo el debate sobre el rodeo en Chile.

El actor Marcelo Alonso se convirtió en blanco de críticas luego de que se viralizara un registro en el que destacaba una de las tradiciones nacionales, el rodeo, hoy fuertemente cuestionado.

El registro que encendió el debate fue publicado originalmente por Soy del Campo Chile, en un video en el que el intérprete es consultado por un corralero sobre su próximo papel en el cine como Ramón Cardemil, precisamente jinete de rodeo.

En dicha publicación, Alonso calificó al rodeo como “nuestro deporte nacional”: “Maravilloso, maravilloso meterse en el mundo del rodeo con la estética, la forma, la ética con que corren, con que hacen el deporte, es maravilloso”.

En esa línea, el actor también destacó algunos de los elementos que rodean esta práctica, especialmente en lo relativo a la “relación con el caballo, con los atuendos, con la bondad, con el manejo de riendas. Es un deporte realmente hermoso”.





Al respecto, Alonso reconoció no haber tenido conocimientos previos del rodeo y que pudo adquirirlos durante la producción del futuro filme para la pantalla chica.

Sus dichos rápidamente dividieron a los usuarios en redes sociales, de los que se distinguen dos grandes grupos: quienes valoraron sus palabras y quienes las cuestionaron.

Por un lado, usuarios valoraron su apreciación, defendiendo la tradición ligada al campo chileno. Por otro lado, en tanto, hubo quienes esbozaron críticas al calificar la actividad como “maltrato animal”.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre sus dichos. Tampoco se conoce la fecha del estreno de la producción.