“Esa tarea no corresponde únicamente al Gobierno…”: El mensaje del Pdte. Kast a la nación en el inicio de la semana de Fiestas Patrias

A través de un video en Youtube, el mandatario hizo un llamado a la población a celebrar con responsabilidad las festividades y realizó una reflexión en la que señala que nuestro país “existen dificultades y que queda mucho por hacer”.

Este lunes, el Presidente de la República José Antonio Kast, se dirigió a la nación a través de un mensaje en la plataforma digital Youtube en el cual hace un llamado a la población a celebrar con responsabilidad las Fiestas Patrias que se festejan este fin de semana.

“Celebremos estas fiestas patrias con alegría, responsabilidad y esperanza. Agradezcamos a Carabineros, a las policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas, Bomberos, trabajadores de la salud y a todos quienes permanecerán cumpliendo su deber mientras los demás celebran”, señaló Kast en su discurso.





Además, la máxima autoridad de nuestro país lanzó una reflexión a la ciudadanía. “Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro. Sabemos que todavía existen dificultades y que queda mucho por hacer. Nuestro país puede y va a recuperar la paz, la confianza y el desarrollo. Y esa tarea no corresponde únicamente al Gobierno. Chile nos necesita a todos. Eso significa hacer patria“, dijo el presidente.

Mira el mensaje completo acá