Muere a los 87 años Bob Mackie, icónico diseñador de moda

El diseñador, reconocido por vestir a Cher, Diana Ross y Elton John, entre otras figuras, ganó nueve premios Emmy y un Tony a lo largo de su carrera.

Bob Mackie, el reconocido diseñador de moda estadounidense, falleció a los 87 años, según un comunicado publicado por su propio perfil de redes sociales.

El vestuarista es reconocido principalmente por haber vestido a grandes figuras de la música y el cine de Hollywood, incluyendo a Cher, Diana Ross, Tina Turner y Elton John, entre muchos otros.

La carrera de Bob Mackie, el “diseñador de las estrellas”

La información fue confirmada por su entorno a través de un anuncio en su cuenta de Instagram, en el que lamentaron la noticia y recordaron parte de lo que fue su carrera y legado.

“Es con el corazón apesadumbrado que compartimos la noticia de que el señor Bob Mackie falleció hoy”, señala el comunicado, agregando que Mackie “vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y de vestuario, que era todo lo que siempre quiso hacer“.

“Su genio y sus extraordinarios diseños vivirán para siempre, trayendo continua belleza al mundo”, añadieron.

Mackie, nacido en California, comenzó como diseñador novato, pero pronto debió hacerse cargo del boceto original del vestido de Marilyn Monroe, en 1962.

De ahí en más, comenzó a involucrarse en el mundo del espectáculo estadounidense, incluyendo televisión, cine y música, vistiendo a grandes figuras como Carol Burnett, Elton John y la recientemente fallecida Dolly Parton.

En su extensa carrera como diseñador, se adjudicó nueve premios Emmy, un premio Tony y tres nominaciones a los Óscar por mejor diseño de vestuario (1973, 1976 y 1982).