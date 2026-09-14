14/ 09/ 2026 16:34

“La verdad duele”: Pdte. Kast aborda baja en encuestas y apunta al “bencinazo”

Con nota roja y un 62% de desaprobación evaluaron los encuestados los primeros seis meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, de acuerdo con el último sondeo de Cadem. El mandatario abordó el resultado, calificó el “bencinazo” como “el golpe inicial”, pero justificó indicando que buscaba no “endeudar al país”. “¿Cómo habríamos enfrentado (el gobierno) el tema de las catástrofes, de la vivienda? Optamos por la responsabilidad. (…) Hay que hablar con la verdad, y la verdad duele y muchas veces se ve reflejada en las encuestas”, sostuvo.