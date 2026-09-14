Desalojan inmediaciones y cortan tránsito en Las Condes por artefacto sospechoso en entidad bancaria

En el lugar trabaja GOPE de Carabineros y el tránsito está cortado en Isidora Goyenechea al oriente y poniente.

Carabineros a través de la unidad táctica GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) trabaja en una entidad bancaria en la comuna de Las Condes por aviso de una presunta bomba.

Se trata de un local ubicado en la intersección de Isidora Goyenechea con Avenida Vitacura.

Debido a esto, el tránsito en Isidora Goyenechea al oriente y poniente, altura de calle Luz, se encuentra suspendido.