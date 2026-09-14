Desalojan inmediaciones y cortan tránsito en Las Condes por artefacto sospechoso en entidad bancaria
En el lugar trabaja GOPE de Carabineros y el tránsito está cortado en Isidora Goyenechea al oriente y poniente.
Carabineros a través de la unidad táctica GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) trabaja en una entidad bancaria en la comuna de Las Condes por aviso de una presunta bomba.
Se trata de un local ubicado en la intersección de Isidora Goyenechea con Avenida Vitacura.
Debido a esto, el tránsito en Isidora Goyenechea al oriente y poniente, altura de calle Luz, se encuentra suspendido.
ATENCIÓN (18:48). Tránsito SUSPENDIDO en Isidora Goyenechea al orientey poniente, altura de calle Luz, debido a procedimiento GOPE por artículo abandonado en entidad bancaria. Todo el flujo es desviado por Av. El Bosque Norte #LasCondes pic.twitter.com/zxjZ6GiZb1
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 14, 2026