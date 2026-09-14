Por más de 10 horas: Anuncian cortes de agua Santiago para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en cuatro comunas, se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

Para este martes 15 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Colina, Vitacura, Pudahuel y San Joaquín.





Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 10 de septiembre

Colina: Desde las 15:00 horas del lunes 14 de septiembre hasta las 03:00 del martes 15.

Vitacura: Desde las 15:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 01:00 del miércoles 16.

Pudahuel: Desde las 15:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 01:00 del miércoles 16.