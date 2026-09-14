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Por más de 10 horas: Anuncian cortes de agua Santiago para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en cuatro comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas. 

Para este martes 15 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Colina, Vitacura, Pudahuel y San Joaquín. 

Comunas que tendrán cortes de agua este jueves 10 de septiembre

  • Colina: Desde las 15:00 horas del lunes 14 de septiembre hasta las 03:00 del martes 15.
  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 01:00 del miércoles 16.
  • Pudahuel: Desde las 15:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 01:00 del miércoles 16.
  • San Joaquín: Desde las 15:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 02:00 del miércoles 16.
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