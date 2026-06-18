“Ya tiene su edad”: Marcelo Alonso reapareció en redes y dividió a usuarios por su cambio físico

El intérprete de 57 años protagonizó un reciente video de Fundación Teatro a Mil con el objetivo de promocionar una obra. Sin embargo, los comentarios se centraron en la actual apariencia del artista.

Marcelo Alonso generó una ola de reacciones tras reaparecer en redes sociales. Los usuarios manifestaron su asombro por el cambio físico del actor chileno.

El intérprete de 57 años protagonizó un reciente video de la Fundación Teatro a Mil, con el objetivo de promocionar la obra “Historia de un jabalí (o algo de Ricardo III)”.

En la dinámica, el artista respondió una serie de preguntas sobre sus gustos personales: Desde qué música está escuchando hasta cuál fue la última serie que vio.





Las reacciones de usuarios por apariencia de Marcelo Alonso

Sin embargo, la atención de los cibernautas estuvo puesta en la actual apariencia física de Marcelo. “¿Qué le pasó?”, “tiene sus años, pero igual me gusta”, “está bien delgado” y “el hombre ya tiene su edad y está bien”, fueron parte de los comentarios.

Otros, en tanto, optaron por destacar su calidad profesional: “Es tan buen actor”, “un excelente actor. Lo vi en dos obras de teatro y me sorprendió” y “tremendo talento”, fueron algunas de las respuestas positivas.

Revisa el video acá: