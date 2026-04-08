“¿Qué es lo que hago tan mal?”: Maite Orsini rompió el silencio y habló sobre Jorge Valdivia, Marcelo Díaz y Marcelo Alonso

La exdiputada se refirió a su relación con Jorge Valdivia, los rumores con Marcelo Díaz y también el presunto romance con Marcelo Alonso.

Este miércoles, Maite Orsini rompió el silencio y se refirió a la polémica generada en los últimos días con Cecilia Gutiérrez, a raíz de las noticias que han salido en los últimos años sobre su vida amorosa.

La exdiputada aseguró que hace dos años se “ensañaron” con ella e hizo hincapié en que está viviendo su vida “sin hacerle daño a nadie”.





¿Qué dijo Maite Orsini?

A través de su cuenta de Instagram, Orsini comentó: “Me cuesta entender de qué se me juzga tanto (…) No le he robado a nadie, no le he hecho daño a nadie”.

En esa misma línea, aseguró: “No hay ninguna pareja mía que pueda decir que le fui infiel, no hay ninguna amiga mía que pueda decir que la traicioné, no tengo ningún familiar que pueda decir que soy una mala hija o una mala hermana”.

“¿Qué es lo que hago tan mal que llevan dos años ensañados hablando de lo que hago o dejo de hacer en mi vida privada, si eso no le hace daño a nadie?”, preguntó la exdiputada.

Orsini aseguró que está feliz en Europa estudiando y que ha tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram debido a la cantidad de mensajes de odio que ha recibido.

“¿El problema es cómo yo decido llevar mi vida personal? (…) Se espera que haga como una especie de cuenta pública de las personas con las que salgo o he salido o me he tomado una cerveza (…) ¿por qué se me juzga por ser libre?”, reflexionó.

En esa misma línea, también se refirió directamente a los hombres con los que se ha visto involucrada sentimentalmente, argumentando que “de verdad ha sido mucho (el escrutinio público)”.

“Gente me contesta: ‘No, lo que tú haces mal es meterte con hombres casados’, saquemos cuentas: Jorge (Valdivia) que efectivamente fue mi pareja, cuando yo lo conocí en enero de 2023 se había separado”, aseguró.

La exdiputada hizo hincapié en que tanto él como Daniela Aránguiz ya habían tenido relaciones amorosas con otras personas antes de que ella conociera al exfutbolista.

“Marcelo Díaz, nunca fuimos pareja, somos grandes amigos hasta el día de hoy, pero en el momento en que nos acercamos más, estaba separado”, comentó, sin referirse a un acercamiento romántico.

Además, aseguró que Amparo Noguera desmintió que se haya involucrado en su relación con Marcelo Alonso y finalmente concluyó: “Déjenme piola. “Métanse en sus vidas”.