“Todo en la vida se devuelve”: Madre de Maite Orsini arremete contra Cecilia Gutiérrez por comentada publicación en redes

“Deja de meterte en la vida de las personas y hacer daño”, sentenció la madre de la exdiputada.

Este martes, Maite Pascal, madre de Maite Orsini, arremetió contra Cecilia Gutiérrez tras un video donde la periodista hace un repaso por los rumores que han surgido sobre la vida sentimental de la exdiputada.

En el registro, Gutiérrez menciona los romances que habría tenido Maite, las veces en que esta última desmiente los hechos y, posteriormente, habla sobre personas que habrían corroborado los rumores.





¿Qué dijo Maite Pascal?

El video es una respuesta a los dichos de Maite Orsini en el podcast de Claudia Schmidt, Modo Cahuín, donde esta última habría asegurado que Cecilia era una “h… mentirosa de m…”.

La publicación de Gutiérrez fue ampliamente compartida en redes sociales, y en una de estas ocasiones, Maite Pascal, madre de la exdiputada, se fue con todo en contra de la periodista.

“¿Tu trayectoria de mentiras?, jaja, deja de meterte en la vida de las personas y hacer daño”, escribió en la publicación.

Finalmente, la actriz concluyó: “Todo en la vida se devuelve, ¡deja a la Maite en paz y preocúpate de tu vida mejor!”.

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