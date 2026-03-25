Roberto Cox entrevistó a la exdiputada que estuvo presente en la nueva jornada del juicio contra el chileno. En conversación con Contigo en la Mañana, la otrora parlamentaria contó que “tenía una actitud no muy comprensiva con los niños y tendía a ser bastante agresivo”.

Sorpresa causó este miércoles la aparición de Maite Orsini en el palacio de tribunales de Lyon, donde se desarrolla el tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki.

En pleno despacho de Roberto Cox, el enviado especial de CHV Noticias a Francia, llamó la atención que la exdiputada estuviera presente en el recinto. Ante esto, fue consultada y se expuso un inesperado vínculo entre la otrora parlamentaria y el chileno acusado por el crimen.

“Estoy profundizando mis estudios en justicia penal”, contestó Orsini en entrevista con Contigo en la Mañana al ser consultada por su presencia en el lugar y agregó que estará varios años en el país europeo.

En la misma línea, explicó que “no quise desaprovechar la oportunidad, es un juicio que nos invita a reflexionar sobre la violencia de género y sobre cómo los sistemas penales tienen que incorporar esa mirada no solamente a la hora de la investigación, sino a la hora de valorar las pruebas”.





Pero eso no fue todo. Roberto Cox informó que “Maite conoció a Nicolás Zepeda desde hace mucho tiempo“.

Ante esto, Orsini contó que “sí, casualmente vivíamos en el mismo departamento hace como 10 años, así que sí tuve la oportunidad de conocerlo. No tengo una relación ni un vínculo con él, pero sé quién es”.

“Vivimos como un año en el mismo edificio, tuvimos algunos roces, sabía perfectamente quién era”, detalló.

Finalmente, contó que “yo lo vi peleando con gente” y que tuvo incómodas situaciones con Zepeda: “Él vivía en un departamento que daba hacia los estacionamientos y mis hermanos pequeños iban a jugar fútbol. Ahí le pegaban a la muralla y eso lo molestaba”.





“Él tenía una actitud no muy comprensiva con los niños y tendía a ser bastante agresivo. Tuvo problemas con mis hermanos”, zanjó.

Nicolás Zepeda es investigado por la desaparición y presunto crimen de Narumi Kurosaki, quien desapareció en 2016. El chileno es acusado por su muerte en un tercer juicio, tras recibir dos condenas -en 2022 y en 2023- que fueron anuladas.