“Estoy muy arrepentida”: Impacto por declaración de estudiante que apunta contra Nicolás Zepeda

En el quinto día de juicio contra el chileno, Rachel Roberts, exestudiante que vivía en la misma residencia y piso de Narumi Kurosaki, entregó su declaración y recordó haber oído fuertes gritos y, asegura, haber visto a Zepeda la noche de la desaparición.

El enviado especial de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox, compartió detalles exclusivos de la declaración en el Tribunal de lo Criminal del Ródano de Rachel Roberts, exestudiante de la residencia universitaria donde vivía Narumi Kurosaki.

En el testimonio que entregó durante el quinto día de juicio en la ciudad francesa de Lyon, recordó haber escuchado fuertes gritos por varios minutos la madrugada del 5 de diciembre de 2016. Además, aseguró haber visto a un hombre, que luego identificó como Nicolás Zepeda.

“Escuché gritos a las 3am del 5 de diciembre de 2016. Yo vivía en el mismo pasillo que Narumi. Cerré con llave mi habitación. Le envié mensajes a mis amigos del mismo piso. Les pregunté si escucharon lo mismo”, dijo la mujer durante la audiencia por el crimen de la joven japonesa.

“Escuché gritos de una mujer, solo la voz de una mujer”, subrayó y agregó que “fueron varios gritos, entre 10 a 20. Hubo tiempo suficiente para apagar la luz, cerrar con llave la puerta y enviarle mensajes a mis amigos”.

Rachel continuó con su relato y entregó una declaración que marcaría la mañana: “Estoy muy arrepentida de no haber llamado a la policía”, confesó ante la justicia.

“En ese entonces tenía 19 años, no hablaba francés y estaba en pánico”, sinceró en su testimonio.





Estudiante asegura que vio a Zepeda escondido y con guantes

Tras oír los gritos y haber advertido a sus amigos, ahondó en el momento en que, aseguró, vio al imputado Nicolás Zepeda. Según recordó, vio el reflejo de un hombre escondido detrás de la puerta y que, más tarde, confirmaría con la policía que se trataba del chileno.

“Recuerdo que fui a la cocina, abrí la puerta y vi en el reflejo de la ventana que había un hombre escondido tras la puerta. Estaba vestido de negro y tenía guantes“, sostuvo la mujer, en una frase que complicaría todavía más al ingeniero de profesión.

“Cuando la policía me mostró la foto del sospechoso, estuve 100% segura que era él (Nicolás Zepeda). Recuerdo haberle hecho una pregunta y que no tenía un acento francés. Era alguien que había aprendido inglés americano y no británico”, detalló.

“No recuerdo lo que me dijo… sólo que se fue de la cocina”, cerro en su declaración.