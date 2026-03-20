“¿Dónde está Narumi?”: Nicolás Zepeda declaró mirando a los ojos a la madre de Kurosaki

El corresponsal de CHV Noticias en Francia, el periodista Roberto Cox, relató un inédito momento que se vivió ayer jueves en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en la ciudad de Lyon.

El chileno Nicolás Zepeda se dirigió este jueves por primera vez mirando a los ojos a la familia de Narumi Kurosaki, en el cuarto día de juicio en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en la ciudad francesa de Lyon.

El momento ocurrió luego de una pregunta de la abogada querellante, quien confrontó al condenado y lo interrogó sobre su actitud tras la ruptura amorosa que tuvo con la estudiante japonesa.

“Cuando la encuentras en Francia tres meses después, descubres que es una ‘chica mala’, que no respetó tus condiciones… ¿Estabas molesto?“, le preguntó.





“No, fue realmente una falta de comprensión. Conozco a Narumi, habíamos superado desafíos, no entendía lo que estaba pasando”, respondió Zepeda.

“La conoces bien… ¿Dónde está Narumi?”, reiteró la profesional, a lo que él replicó: “No lo sé, me gustaría saberlo”. Fue en eso cuando ella insistió y le pidió “decir lo mismo viendo a su familia, que está en esta habitación”.

Nicolás Zepeda se dirigió a familia de Narumi

¿Qué dijo Zepeda? En su primera declaración dirigida a la familia de Kurosaki, pronunció mirando a los ojos de las presentes: “No sé dónde está Narumi”, según reporteó el corresponsal de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox.

“Primera vez que Nicolás se dirige a la familia Kurosaki presente en la primera fila de la sala”, informó el periodista a través de su cuenta de X.

Vale mencionar que en la sala del tribunal estuvieron presentes tanto la madre como las hermanas de Narunmi: Taeko, Kurumi y Honami Kurosaki, quienes se sentaron a unos cinco metros de él.