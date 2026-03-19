Advierten inconsistencias en relato de Nicolás Zepeda: Chileno habría cambiado su versión frente al juez

El enviado especial de CHV Noticias a Francia, Roberto Cox, informó que en el tercer día de juicio en contra de Nicolás Zepeda en Lyon, el chileno entregó una nueva declaración sobre el motivo de su visita a Europa.

Nicolás Zepeda enfrentó este jueves el tercer día del nuevo juicio en su contra por la desaparición de Narumi Kurosaki, donde entregó nuevas declaraciones que no había mencionado ante el juez.

Roberto Cox, el corresponsal especial de CHV Noticias, entregó detalles de la reciente audiencia que estuvo marcada por una serie cuestionamientos por parte del tribunal sobre sus movimientos, compras y decisiones que tomó tanto los días previos como posteriores a la desaparición de su exnovia japonesa.

Las nuevas declaraciones de Nicolás Zepeda

Según reportó desde Francia Nicolás reconoció haber llegado a Besanzón para ver a Narumi, hecho que fue inmediatamente cuestionado por el juez, quien lo confrontó debido a que no fue lo mismo que declaró en el primer juicio.





Cuando se le preguntó por qué se estacionó frente a la residencia universitaria, el chileno respondió que “estando ahí iba a tener más chances de encontrarla”. “¿Por qué no le avisó?”, interpeló la justicia, a lo que Zepeda replicó: “No tenía decidido cómo acercarme. No tenía los medios. Las comunicaciones estaban cortadas”.

Uno de los momentos de tensión en la audiencia se produjo cuando la autoridad remarcó que el presunto culpable regresó al mismo sector el 6 de diciembre, luego de haber estado allí solo cuatro días antes, hecho que el magistrado vinculó con la tesis de que habría sido para ocultar el cuerpo de Narumi.

Compras sospechosas

Dentro de los antecedentes que la parte querellante califica como sospechosos, se encuentran las compras que realizó Nicolás, que capturaron la atención del tribunal.

“¿Por qué compró el detergente?”, cuestionó el juez. “Hubo un ruido que me asustó y manché el auto y tuve que limpiarlo”, se justificó el imputado.

Zapeda comentó que había comprado 5 litros de líquido combustible sólo para obtener el recipiente. Cuando se le preguntó por qué no compró un bidón vacío en una bencinera, aseguró que le pareció una “solución simple”. “Después de comprar el detergente, pasé por el pasillo y vi el bidón”, agregó.

Otro antecedente que surgió en el interrogatorio fue la compra de fósforos. Al ser consultado por ello, respondió que los había adquirido porque “las cajas eran bonitas”.

Zepeda confiesa sus celos

El fiscal abordó un cuestionamiento sobre la relación entre el chileno y la japonesa. “¿Usted estaba celoso de Narumi?”. “No soy un celoso enfermo. Celoso como muchas personas“, confesó.

“¿Usted le pidió a Narumi borrar a Arthur de sus redes sociales?”. “Me recuerdo haberle pedido… es una de las cosas por las que tengo vergüenza. No recuerdo el contexto”.