Todas las versiones de Nicolás Zepeda en juicio por Narumi Kurosaki: “Reconoce que había mentido”

El chileno vive la cuarta audiencia del tercer juicio por el crimen de la joven japonesa. El enviado especial de CHV Noticias a Lyon, Roberto Cox, expuso las tres veces que el acusado a respondido una de las preguntas más importantes del caso: Por qué fue a Francia.

Este viernes se desarrolla el cuarto día de juicio contra Nicolás Zepeda por la muerte de Narumi Kurosaki en Francia, instancia en la que el chileno nuevamente se ha declarado inocente, mientras que la fiscalía busca ratificar las dos sentencias anteriores de cárcel.

Roberto Cox, enviado especial de CHV Noticias a Lyon que ha estado presente en los cuatro días del juicio, expuso todas las veces en que la expareja de la japonesa desaparecida desde 2016 ha cambiado su versión sobre el motivo que lo llevó a visitar Besanzón, la última ciudad en la se supo de la vida de la joven.

Las contradictorias versiones de Zepeda

Zepeda fue juzgado en 2022 y fue condenado a 28 años de prisión, en esa ocasión, él sostuvo que había llegado a Besanzón para estudiar y buscar la posibilidad de hacer un posgrado y que, por eso, quería visitar la ciudad donde también vivía Narumi en una residencia de estudiantes.

Un año más tarde, en 2023, se realizó un nuevo juicio tras la apelación de la defensa del acusado. En esa oportunidad se ratificó la sentencia y la condena. Allí se produjo el primer gran cambio en su declaración: “Él reconoce que había mentido y que, efectivamente, a él no le interesaba venir a Besanzón a estudiar, sino que quería juntarse con Narumi”.





En tanto que este 2026 se desarrolla una nueva audiencia debido a que la Corte de Casación anuló el fallo anterior por un defecto de forma. Al ser consultado nuevamente por los motivos que lo llevaron a la ciudad francesa, Zepeda volvió a responder que se quería juntar con su expareja, contradiciendo su versión inicial.

Además, cuando el juez le consultó por el motivo que lo llevó a estacionar el vehículo que arrendó en Europa frente a la residencia universitaria donde se alojaba Kurosaki, el chileno sostuvo que creí que así “iba a tener más chances de encontrarla”.

“¿Por qué no le avisó?”, replicó el juez. Ante esto Zepeda señaló que “no tenía decidido cómo acercarme. No tenía los medios. Las comunicaciones estaban cortadas”.

Narumi Kurosaki fue vista por última vez en diciembre de 2016, mismo mes en el que Nicolás Zepeda fue a Besanzón. El cuerpo de la japonesa sigue sin ser encontrado y el chileno mantiene su declaración de inocencia.