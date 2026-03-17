Cronología del caso Narumi Kurosaki: Nicolás Zepeda enfrenta tercer juicio

Hasta el 27 de marzo, el acusado de la muerte y desaparición de la joven japonesa en Francia, estará bajo un nuevo proceso judicial en el Tribunal de Lyon.

Tras la anulación de su condena hace un año, este martes comenzó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado de la muerte y desaparición de Narumi Kurosaki en diciembre de 2016.

El periodista de CHV Noticias, Roberto Cox, se encuentra en Francia para presenciar la audiencia e informar los avances del proceso judicial que durará hasta el 27 de marzo en el Tribunal de lo Criminal del Ródano de Lyon.

Según citó Cox, Zepeda contó su experiencia mientras permanecía aislado en una celda de 7 metros cuadrados: “Pensé que iba a morir. Vi gente suicidarse. Golpes, sangre”.

Cronología del Caso Narumi Kurosaki

2026

17 de marzo: Nicolás Zepeda enfrenta su tercer juicio por el Caso Narumi Kurosaki.

– Se reveló que en la habitación de Narumi se encontró ADN de una cuarta persona que aún no ha sido identificada.

– La defensa de Zepeda pidió que se contactara a un amigo de Narumi para interrogarlo.

Marzo: El padre de Nicolás, Humberto Zepeda, conversó en exclusiva con la periodista de Chilevisión Andrea Arístegui.

– Defendió la compra de un bidón de bencina y una caja de fósforos que realizó su hijo la noche de la desaparición de Narumi.

– Se reveló que el hombre no podrá presenciar el juicio de su hijo. El 24 de marzo declarará como testigo.

2025

10 de junio: CHV Noticias tuvo acceso exclusivo al testimonio del primo de Nicolás Zepeda, entregado en enero de 2017 ante la justicia española.

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo al testimonio del primo de Nicolás Zepeda, entregado en enero de 2017 ante la justicia española. 26 de febrero: El Tribunal de Casación de Francia anula la condena de 28 años a Nicolás Zepeda y será citado a juicio nuevamente.

El Tribunal de Casación de Francia a Nicolás Zepeda y será citado a juicio nuevamente. 22 de enero: La defensa de Nicolás Zepeda presenta ocho argumentos para anular la sentencia dictada en diciembre de 2023.

2023

27 de diciembre: Defensa de Nicolás Zepeda presenta recurso ante la Corte de Casación para anular el juicio que lo condenó.

Defensa de Nicolás Zepeda presenta recurso ante la Corte de Casación para anular el juicio que lo condenó. 21 de diciembre: Nicolás Zepeda nuevamente es sentenciado a 28 años de prisión tras ser declarado culpable del asesinato de Narumi Kurosaki.

Nicolás Zepeda nuevamente es de prisión tras ser declarado culpable del asesinato de Narumi Kurosaki. 4 de diciembre: Comienza el juicio de apelación, donde se presentaron nuevos antecedentes.

2022

15 de noviembre: La defensa de Zepeda apela para iniciar un nuevo juicio.

La defensa de Zepeda apela para iniciar un nuevo juicio. 12 de abril: Es declarado culpable y condenado a 28 años de prisión.

Es declarado culpable y de prisión. 29 de marzo: Comienza el juicio contra Nicolás Zepeda.

2020

Mayo: Piden la extradición de Zepeda a Francia.





Días posteriores a la desaparición de Narumi

2016

15 de diciembre: La policía francesa comienza su investigación. Descubren que su celular, pasaporte, una maleta y una manta de Narumi no están en la habitación 106. El ADN de Nicolás Zepeda es identificado en el cuarto.

La policía francesa comienza su investigación. Descubren que su celular, pasaporte, una maleta y una manta de Narumi no están en la habitación 106. El en el cuarto. 13 de diciembre: Nicolás llega a Chile .

Nicolás . 12 de diciembre: Nicolás se devuelve a Ginebra y compra un pasaje para viajar a Santiago de Chile.

7 de diciembre: Nicolás se queda en la casa de su primo en Barcelona. El chileno le omite que estuvo en Francia.

Nicolás se queda en la casa de su primo en Barcelona. El chileno le Zepeda le pregunta a su primo: “¿Cuánto se demora un cuerpo en morir asfixiado?”.

6 de diciembre: Nicolás se habría ido durante la madrugada por la puerta trasera de la residencia, lugar donde no habían cámaras de seguridad.

– El GPS del vehículo detectó que visitó el mismo bosque donde estuvo días atrás.

Posteriormente devolvió el vehículo, pero según la empresa que lo arrendó, el auto no estaba limpio ya que tenía barro afuera y al interior. Viaja a Ginebra y compra pasajes para ir a España.

¿Qué ocurrió en la habitación de Narumi?

5 de diciembre: El chileno aseguró que ambos permanecieron en la habitación, donde conversaron, vieron películas y tuvieron relaciones sexuales.

– En medio de la madrugada, los estudiantes escucharon gritos de terror de una mujer, sin saber de donde provenían, pero Zepeda declaró que ninguno de los dos escuchó nada.

En la noche, Arthur Del Piccolo visitó a Narumi ya que le pareció extraño no saber nada de ella, pero no logró verla y se marchó.

4 de diciembre: Narumi vio a Zepeda en el estacionamiento. Tras reconocerlo, ambos conversaron y salieron a cenar. Durante la noche entraron a la habitación 106.

2 de diciembre: Nicolás Zepeda fue visto merodeando en la residencia por los estudiantes.

por los estudiantes. 31 de noviembre: El chileno fue al supermercado para comprar alimentos, cajas de fósforos, un bidón de queroseno y un detergente con rociador. La policía reveló que el chileno habría pasado medio día inspeccionando carreteras y el bosque de Chaux. Este mismo día llegó a la residencia de Narumi por la madrugada.

y un detergente con rociador. La policía reveló que el chileno habría pasado medio día inspeccionando carreteras y el bosque de Chaux. Este mismo día por la madrugada. 30 de noviembre: Zepeda viajó a Dijon y arrendó un automóvil.

29 de noviembre: Nicolás viajó a Francia sin avisarle a sus padres.

sin avisarle a sus padres. Tras terminar su relación con Zepeda, Narumi sigue con su vida, hace nuevos amigos. Conoce a Arthur Del Piccolo, quien se convertiría en su pareja semanas después.

2015

Narumi viajó a Chile para conocer a la familia de Nicolás.

En octubre ambos se separan.

La joven se mudó a Francia, a la ciudad de Besanzón para continuar con sus estudios.

2014