El enviado especial de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox, reveló este lunes imágenes inéditas del chileno llegando hasta el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en el marco del quinto día de audiencia por el Caso Narumi Kurosaki.

CHV Noticias captó de manera exclusiva a Nicolás Zepeda en su llegada al quinto día de audiencia en el juicio en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en la ciudad francesa de Lyon.

Las imágenes del camarógrafo Mauricio Aravena muestran por primera vez al chileno tras años sin tener nuevas imágenes del acusado, quien en esta oportunidad fue grabado sentado y con los ojos cerrados al interior de un vehículo que lo trasladaba al tribunal en Lyon.

De acuerdo con el enviado especial de CHV Noticias en Francia, el periodista Roberto Cox, las últimas imágenes registradas de Zepeda fueron capturadas hace cuatro años, específicamente, en marzo del 2022.

Según recordó, en dicha ocasión se le vio con una mascarilla, pues ocurrió durante la pandemia y aún había que ocupar elementos de protección personal al interior de los tribunales.

“Nos habían dado la oportunidad en ese entonces de ingresar a la sala y grabar antes que se iniciara ese primer juicio, y ahí estaba Nicolás Cepeda y lo pudimos grabar. Desde ese entonces no tenemos imágenes de él”, agregó.

Ahora, relató Cox, a juzgar por las breves imágenes, destacó que el chileno investigado por la muerte de la joven japonesa “no ha cambiado mucho su fisionomía, el corte de pelo sigue siendo el mismo y se le ve más o menos con la misma contextura física, no ha cambiado mucho su contextura”.





¿Qué sigue en el caso Narumi? Padre de Zepeda declara mañana

El periodista concluyó su despacho informando que esta mañana declararon Rina Sakamaki y Megumi Sugisaki, examigas de Nicolás Zepeda que entregaron su versión sobre unas traducciones que les pidió el chileno tras su viaje a Francia.

“Se habría comunicado con ellas para pedirles ‘¿me puedes escribir en japonés cómo se dice ‘me voy en viaje en tren y no voy a tener red wifi’?‘. A ellas les pareció bastante extraño el pedido pero decidieron hacerle la traducción”, relató.

Tiempo después, agregó, cuando Narumi Kurosaki estaba desaparecida, Nicolás retomó el contacto con ellas para decirles “están sospechando de mí porque soy el expololo, así que te pido por favor que borres esas traducciones porque no quiero que se vean implicadas en esto“.

Finalmente, Roberto Cox adelantó que el padre de Nicolás Zepeda declararía mañana como testigo ante el tribunal. “Como va a declarar como testigo, no puede participar antes en las audiencias”, aclaró.

“Hemos tratado de ponernos en contacto con Humberto Zepeda para tener sus impresiones acerca de lo que ha pasado en este juicio y desgraciadamente no me responde los mensajes. Hay que decirlo públicamente, nuestros micrófonos siempre están disponibles para que él pueda entregar su versión“.

Mientras hoy lunes o mañana martes se esperan también las declaraciones de la madre y la expareja de Narumi, este jueves o viernes se podría conocer la sentencia definitiva del extenso y mediático caso.

Nicolás Zepeda mantiene su declaración de total inocencia, mientras que el cuerpo de Narumi Kurosaki sigue sin ser encontrado.