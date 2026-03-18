Día trascendental en Caso Narumi: Las conexiones a Facebook que complican a Nicolás Zepeda

Desde Lyon, Francia, el corresponsal de CHV Noticias, Roberto Cox, explicó las diligencias claves que a esta hora se desarrollan en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en el tercer día de juicio del chileno.

Este miércoles se vive una de las jornadas más trascendentales en la repetición del juicio en apelación a la sentencia de Nicolás Zepeda, que comenzó ayer martes en la ciudad francesa de Lyon.

El chileno vuelve a enfrentar a la justicia en el marco de la investigación por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki en 2016, luego de la sentencia que lo condenó a 28 años de cárcel y que fue anulada por el Tribunal de Casación.

El corresponsal de CHV Noticias en Francia, el periodista Roberto Cox, informó que el Tribunal de lo Criminal del Ródano se revisan y muestran todas las conexiones que tuvo el celular de Zepeda después de haber estado en Besanzón con Narumi.

¿La particularidad? Coinciden “con las conexiones que tuvo el celular de Kurosaki después del 4 de diciembre (día de la desaparición), cuando ambos se encuentran en Besanzón”.





En esa línea, continuó: “Después del 4 de diciembre a Narumi nunca más se le vio con vida, y se sabe que Zepeda se fue a Barcelona a visitar a un primo. Estuvo algunos días en el departamento de su primo, es un hecho de la causa”.

El chileno estuvo allí por algunos días, pero, ¿dónde se conectó la cuenta de Facebook de Narumi durante ese periodo? “En la misma dirección IP de Barcelona donde también se conectó el celular de Nicolás”, reveló el comunicador.

El llamativo mensaje que es clave en investigación

En su reporte desde el tribunal, Roberto Cox también informó que durante esos mismos días Narumi recibía mensajes de sus amigos y compañeros de clases expresando preocupación por su repentina ausencia en clases.

“Narumi contestaba una frase en francés muy particular, que es una forma muy elegante de decir ‘muchas gracias por preocuparte’, pero de una forma que nadie usa en Francia“, explicó.

De acuerdo con el periodista, ella usaba esa frase “y los compañeros decían ‘por favor, ponte en contacto con las autoridades porque están muy preocupados por tu ausencia'”.