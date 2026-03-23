Mamá de Narumi confesó a Zepeda que busca que “muera en la cárcel”: Apuntó contra padres del chileno

El enviado especial de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox, relató dos momentos clave en el Tribunal de lo Criminal del Ródano: la declaración de la mamá de Narumi y de una estudiante y excompañera de piso de la japonesa.

El Tribunal de lo Criminal del Ródano, en la ciudad francesa de Lyon, vive una jornada clave en el marco del tercer y último juicio por la investigación del presunto asesinato de Narumi Kurosaki, cuyo término está previsto para el jueves o viernes, días en que se podría conocer la sentencia.

Una de las personas que declaró este lunes fue Rachel Roberts, exestudiante de la residencia universitaria donde vivía la mujer japonesa, y quien entregó antecedentes inéditos en la indagación al asegurar que vio al chileno la noche de la desaparición.

En su relato, consignó el enviado espacial de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox, Rachel aseguró que vio el reflejo de un hombre escondido detrás de la puerta y que, más tarde, confirmó con la policía que se trataba de Nicolás Zepeda.





“Recuerdo que fui a la cocina, abrí la puerta y vi en el reflejo de la ventana que había un hombre escondido tras la puerta. Estaba vestido de negro y tenía guantes“, sostuvo en la audiencia.

“Cuando la policía me mostró la foto del sospechoso, estuve 100% segura que era él (Nicolás Zepeda)”, agregó. “Recuerdo haberle hecho una pregunta y que no tenía un acento francés. Era alguien que había aprendido inglés americano y no británico”, detalló.

“No recuerdo lo que me dijo… sólo que se fue de la cocina”, cerro en su declaración. “No era una persona que se estaba cocinando. Era el aspecto de alguien que había sido sorprendido”





Mamá de Narumi: “Tengo ganas de matar a Zepeda”

El corresponsal también estuvo presente al momento de la declaración de Taeko Kurosaki, madre de Narumi, en uno de los “relatos más dramáticos del juicio” según Cox, pues describió un “silencio total en la sala”.

“Nunca voy a perdonar a Zepeda”, expresó. “Y a su madre que estaba furiosa cuando describí al monstruo que tiene de hijo. Y su padre también. No olvido nunca su reacción”.

“Tengo ganas de matar a Zepeda, estas ganas las tengo desde siempre. Y aún matándolo, no estaría satisfecha”, manifestó en el tribunal. “El sufrimiento de Narumi es el mío. Nunca podré tolerar la salida de este hombre de la cárcel”, sinceró.

“La muerte de Narumi no debe ser inútil. No debe haber otras víctimas que pasen por el mismo destino”, advirtió Taeko. “Quiero que Zepeda continúe sufriendo en su soledad. Quiero que muera en la cárcel. Ese es el deseo de nuestra Narumi que continúa a llorar en algún lado sola”.

De acuerdo con el periodista de Chilevisión, Zepeda “permaneció en todo momento inmutable” y con “mirada al frente escuchando a su ex suegra”. “Ninguna expresión de ningún tipo. En la sala observan las hermanas de Narumi y Arthur del Piccolo”.