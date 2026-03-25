“Creció en un país libre, lo que transforma su silencio en algo más insoportable”, declaró el persecutor Vicent Auger en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, a solo días de la sentencia definitiva que sellará el futuro del chileno.

La mañana de este miércoles, Vicent Auger, fiscal del caso que indaga la desaparición y presunto asesinato de Narumi Kurosaki, solicitó 30 años de reclusión contra Nicolás Zepeda por su presunta autoría en el supuesto crimen.

Según reportó el enviado especial de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox, el persecutor comenzó su alocución mencionado condenas de distintos casos en ese país en los que nunca se encontró el cuerpo, como es el caso de la estudiante japonesa.

“La ausencia de cuerpo es un dolor que no termina jamás”, dijo, haciendo referencia a las desapariciones forzadas por agentes del Estado durante la dictadura militar en Chile durante 1973 y 1990.

“Nicolás Zepeda nació el año en qué terminó la dictadura en Chile. Creció en un país libre, lo que transforma su silencio en algo más insoportable”, manifestó el fiscal en el Tribunal de lo Criminal del Ródano.





La teoría de fiscal sobre el Caso Narumi

Auger también expuso su tesis sobre lo ocurrido con Kurosaki: “Hay tres razones por las que un hombre pretende terminar con la vida de su pareja: La víctima le dice que lo quiere dejar, que lo deja o porque la víctima re hizo su vida con otro hombre”. “Este caso cumple con esas tres”, declaró.

En esa línea, informó Cox, el fiscal planteó la hipótesis de que Zepeda “quemó el cuerpo de su expareja en el bosque y luego tiró los restos en un río”. Por esta razón, solicitó tres décadas de presidio en el caso que se declare culpable al chileno.

Por su parte, Robin Binsard, defensa de Zepeda, expresó que “no se ha podido determinar con certeza el cómo, dónde y cuándo Nicolás habría terminado con la vida de Narumi”, por lo mismo, acusó que el expediente “tiene muchas zonas grises”.

En tribunal expuso que los policías investigadores no interrogaron a personas claves en el caso, como los guardias de la residencia y una mujer que llegó en auto a la misma hora de la salida de Zepeda.

“Si existe un metro de duda no pueden condenar a este hombre a un solo día de cárcel”, advirtió, “gesticulando y alzando la voz fuera del box de abogados”, de acuerdo con el periodista de Chilevisión.