En su última declaración antes de la inminente sentencia en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, el chileno defendió sus contradicciones a lo largo de los tres juicios e insistió en su inocencia por la desaparición y presunta muerte de la japonesa.

“Mentí pero al menos sirvió para algo”. Esas fueron parte de las palabras que Nicolás Zepeda pronunció en su último interrogatorio en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en el tercer y último juicio por la desaparición y presunto asesinato de Narumi Kurosaki.

Antes de la inminente sentencia que se espera se desarrolle esta semana, el chileno descartó haber matado a la estudiante japonesa y dio se refirió a las contradicciones en su relato ante la justicia.

“No estoy orgulloso de haber mentido”, reconoció este miércoles. “Me han reprochado tantas cosas. Me quieren tratar de mentiroso, no importa“, declaró, para luego negar su culpabilidad: “Me acusan de cometer un crimen horrible. No soy un criminal”.

Consultado por Sylvie Galley, abogada de la familia Kurosaki, el acusado explicó “para qué le sirvió” mentir ante los tribunales, pues si inicialmente dijo que fue a Francia a estudiar un posgrado, luego reconoció que viajó con la intención de encontrarse con su expareja.





“Nos permitió llegar a este punto. Hacer más verificaciones…”, confesó y agregó que “lo único que puedo hacer. No soy policía ni investigador. Solo puedo responder para acercarnos a la verdad. Lamento desilusionarla pero usted está equivocada”.

“Esta acusación es un infierno desde el principio. Es sobre alguien que amé. Nunca supe lo que pasó. Me habría gustado saber la verdad”, admitió también, momentos antes dar término a su relato.

Nicolás Zepeda rompió en llanto durante interrogatorio

El enviado especial de CHV Noticias en Francia, Roberto Cox, señaló que, en los últimos momentos de su testimonio, Nicolás Zepeda “rompió en llanto desconsolado” y no pudo seguir hablando ante los jueces.

“No puede seguir hablando. Se sienta con las manos en su cara”, describió. Finalmente, señaló que mañana el chileno “tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia“. Esta mañana, en tanto, continuarán los alegatos de las partes.

Está proyectado que el veredicto por el caso de Narumi Kurosaki se desarrolle este jueves 26 o viernes 27 de marzo, donde la defensa del chileno espera sea declarado inocente, mientras que la familia de la japonesa apuesta porque se ratifiquen las dos condenas anteriores que lo declararon culpable.

Cómo va a vivir con eso? “Me acusan de cometer un crimen horrible.

No soy un criminal” “No estoy orgulloso de haber mentido. Me han reprochado tantas cosas. Me quieren tratar de mentiroso, no importa. Mentí pero al menos sirvió para algo” — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) March 25, 2026