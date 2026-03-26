“Lo apretó contra su pecho”: El desgarrador gesto de mamá de Narumi Kurosaki por cadena perpetua a Nicolás Zepeda

Un silencio atónito se apoderó de la sala al momento de la deliberación del jurado. Tanto su abogada, como sus hijas y excuñado se inclinaron sobre ella cuando comenzó a llorar en el banco.

A cadena perpetua fue condenado esta mañana Nicolás Zepeda, luego que el Tribunal de lo Criminal del Ródano diera a conocer su sentencia y lo declarara culpable por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

“Narumi desapareció de la habitación y no se la ha vuelto a ver ni a encontrar muerta desde entonces. Su muerte es segura”, declaró Eric Chalbos, presidente del jurado, al momento de entregar el veredicto.

El medio francés L’Est Républicain describió que “un silencio atónito” se apoderó de la sala cuando los miembros salieron por una pequeña puerta antes de dar a conocer su deliberación.

“Nadie esperaba que el tribunal impusiera una pena superior a la solicitada por la fiscalía, que pedía treinta años de prisión”, consignó el medio. Entre los presentes se encontraba Taeko Kurosaki, madre de Narumi.





La abogada de la familia Sylvie Galley, Arthur del Piccolo, pareja de la joven al momento de su desaparición, y sus hijas Kurumi y Honami, se inclinaron sobre ella, quien lloraba en su banco. “Solo sus gemidos rompían el silencio circundante”.

Luego de escuchar el veredicto, afirmó el sitio mencionado, Taeko Kurosaki sacó el retrato de su hija mayor de su bolso y lo apretó contra su pecho, “como una madre abraza a su hija”.

Las últimas palabras de Zepeda en el tribunal

Esta mañana, antes de conocer la condena, Zepeda entregó sus últimas palabras: “Amaba sinceramente a Narumi. Hace 10 años me acompaña y vivo un infierno“, declaró.“Un infierno al no saber qué pasó”, continuó.

“Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella”, reconoció, antes de agradecer a sus abogados por “acompañarme y entender que soy inocente”.

“Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sinceros con ustedes. Yo no la maté”, sentenció Zepeda en su, posiblemente, última declaración pública antes de comenzar a cumplir con el presidio.