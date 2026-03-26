Nicolás Zepeda es declarado culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki

Luego de ocho días de intenso debate, y dos juicios previos anulados, el Tribunal de lo Criminal del Ródano declaró culpable al chileno de 35 años tras una década de expectación mediática y judicial.

A diez años de la desaparición y tras dos juicios previos anulados, el Tribunal de lo Criminal del Ródano dio a conocer su sentencia y determinó que Nicolás Zepeda, de 35 años, es culpable por el caso Narumi Kurosaki.

El jurado estuvo compuesto por 12 personas, 3 de ellas magistrados profesionales y 9 jurados civiles. Bastó con que ocho de los miembros votaran a favor para que fuera declarado culpable. Si al menos cinco dudaban de su culpabilidad, era absuelto.

Nicolás Zepeda cumplirá cadena perpetua

Tras la larga lectura de los motivos escritos que dieron lugar a este veredicto, el tribunal estableció para el chileno que siempre se declaró inocente la sentencia de cadena perpetua.

“Narumi desapareció de la habitación y no se la ha vuelto a ver ni a encontrar muerta desde entonces. Su muerte es segura…“, declaró Eric Chalbos, presidente del jurado ante Zepeda.

Al escuchar el veredicto, la madre de Narumi sacó el retrato de su hija mayor de su bolso. “Lo apretó contra su pecho, como una madre abraza a su hija”, señaló el medio francés L’Est Républicain.

El mismo medio agregó que Chalbos informó a Zepeda que dispone de un plazo de diez días para, posiblemente, interponer un nuevo recurso ante el Tribunal de Casación.





Los ocho días de juicio en Lyon

En total fueron ocho días de juicio en la ciudad francesa de Lyon, donde testigos y los círculos del ahora condenado y de la estudiante entregaron sus testimonios ante la justicia, entre ellos, la pareja y la madre de Narumi.

“Tengo ganas de matar a Zepeda, estas ganas las tengo desde siempre. Y aún matándolo, no estaría satisfecha”, dijo esta semana Taeko Kurosaki, madre de Narumi. “El sufrimiento de Narumi es el mío. Nunca podré tolerar la salida de este hombre de la cárcel”, añadió.

Hace dos años, en 2023, un tribunal ya había dictado la primera condena a 28 años de prisión, pero la Corte de Casación francesa ordenó en febrero de 2025 repetir el último juicio por irregularidades.

Kurosaki, estudiante de francés de 21 años, desapareció entre la noche del 4 y 5 de diciembre de 2016 en la ciudad de Besançon. Aunque su cuerpo nunca fue hallado, la investigación centró las sospechas en Zepeda, quien en ese entonces era su expareja.





Las últimas palabras de Zepeda en el tribunal

Esta mañana en hora chilena, antes del veredicto, Zepeda entregó sus últimas palabras: “Amaba sinceramente a Narumi. Hace 10 años me acompaña y vivo un infierno“, declaró.

“Un infierno al no saber qué pasó”, continuó. “Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella”, reconoció, antes de agradecer a sus abogados por “acompañarme y entender que soy inocente”.

“Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sinceros con ustedes. Yo no la maté”, sentenció Zepeda en su, posiblemente, última declaración pública antes de comenzar a cumplir con el presidio.