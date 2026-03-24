En el sexto día de juicio, Arthur del Piccolo, pareja de la japonesa al momento de su desaparición, relató los extraños mensajes que recibió después del 5 de diciembre de 2016 y apuntó directamente contra el chileno.

Arthur del Piccolo, pareja de Narumi Kurosaki al momento de su desaparición, llegó este martes al Tribunal de lo Criminal del Ródano para entregar su declaración en el marco del sexto día del tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el presunto asesinato de la japonesa.

“Hago esta declaración por tercera vez por la memoria de Narumi. Mis memorias están intactas“, comenzó diciendo el ingeniero comercial que conoció a la mujer cuando ella todavía era pareja del chileno, relación que terminó a principios de octubre del 2016.

Roberto Cox, enviado especial de CHV Noticias en Francia, señaló que el relato tuvo lugar a solo tres metros de Zepeda, quien lo observó “atentamente”. En él, recordó que su objetivo en 2016 era regresar a Japón. Por ello se rodeaba de japoneses y de esa forma comenzó a acercarse a Kurosaki.

“Narumi estaba muy occidentalizada. Tenía proyectos a largo plazo y eso me atrajo mucho”, indicó Del Piccolo. Luego, contó cómo se conocieron de manera formal, y que ella le contó sobre su relación anterior. Posteriormente fueron a Bruselas, viaje que calificó como “una pequeña luna de miel”.





Arthur del Piccolo relató sus últimos días con Narumi

Arthur continuó su testimonio y relató algunos episodios ocurridos días antes de la desaparición. En concreto, narró ante la corte que el 3 de diciembre de 2016 ambos visitaron los mercados de Navidad, bebieron vino caliente y pasaron la noche juntos.

“Esa fue la última vez que la vi”, declaró. Inmediatamente después, de acuerdo con Cox, rompió en llanto y se tomó un momento antes de continuar. Luego expuso que Narumi le habría dado a conocer ciertos problemas que estuvo atravesando.

“Cuenta que el 4 a la noche intercambian mensajes por Line (app de mensajería muy usada en Japón). Narumi le dice que hay problemas. ‘Problemas para ella, pero no para nosotros’, le escribe Narumi”, añadió el periodista.

“Esa fue la última vez que la vi” Arthur rompe en llanto. Respira profundo. Le cuesta seguir hablando. Silencio total en la sala. — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) March 24, 2026

Los sospechosos mensajes que recibió Arthur

“El 5 de diciembre, Narumi le escribe diciendo que ese problema ya no existe (en ese momento la fiscalía plantea que Narumi ya estaba muerta). Arthur decide ir a la residencia la noche del 5, ya que Narumi no responde y no fue a clases. Le cuentan que a la noche se escucharon gritos“, consignó.

“Arthur cuenta que permanece dos horas frente a la puerta de la habitación de Narumi y que en ese momento recibe un mail que dice: ‘Me encontré con otro hombre y pasaré la noche con él’. Arthur cuenta que se siente traicionado y ofuscado por la situación“, detalló.

El 6 de diciembre, un día después de la desaparición, Arthur recibió un mail en el que Narumi le cuenta que se fue a Lyon. El entonces estudiante le pidió dialogar para entender qué estaba ocurriendo.





Dos días después recibe otro mensaje: “Este amor que vivimos durante tres meses no era verdadero. Me acusaba de ser posesivo y que había que dejar espacio entre ambos. Cuando recibes algo así, no puedes hacer nada. Es un punto de no retorno”.

“Arthur le explica a los amigos de Narumi lo ocurrido. Les cuenta que Narumi está con otro hombre: ‘También me escribió un amigo desde Japón que también conocía a Nicolás. El 13 de diciembre entré en la habitación y me di cuenta de que faltaba su maleta, pero algo me llamó la atención‘”.

“Narumi fue asesinada por Zepeda y su celopatía enferma”

Sobre la maleta, Arthur advirtió que “Narumi no se había llevado su abrigo ni su tarjeta de bus”, asegurando que esa situación le parecía particularmente extraña. “El 23 de diciembre me enteré de que Nicolás había estado en Francia. Desde ese momento supe lo que pasó. Me sentí sucio, deshonrado”.

“La verdad la conozco desde hace tiempo. Narumi fue asesinada el 5 de diciembre en su pieza por Nicolás Zepeda y su celopatía enferma. El lugar de su cuerpo lo llevará a la tumba como un trofeo”, dijo, acusando directamente al joven chileno.

“No sé si esto es una victoria mía sobre Zepeda, pero fue un honor formar parte de la vida de Narumi. Un alma tan bella, tan inocente. Ella guardará siempre un lugar en mi corazón”, cerró el japonés, antes de romper nuevamente en un desconsolado llanto.