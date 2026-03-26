El chileno fue condenado a pagarle miles de euros a la familia de Narumi Kurosaki, además de la cadena perpetua, sin embargo, su familia buscará presentar un recurso en su favor.

Tras conocerse el veredicto en el caso Narumi Kurosaki, donde se declaró culpable y sentenció a cadena perpetua a Nicolás Zepeda, su abogado reveló que la familia presentará un nuevo recurso.

Esta medida se daría tras la “decisión injustificable” del Tribunal de lo Penal de Lyon, según indicó el abogado del chileno, Sylvain Cormier.

La última jugada de la defensa de Zepeda

“Esto no es una cuestión de dinero, y el Sr. Zepeda se está preparando para apelar ante el Tribunal de Casación”, declaró la defensa, de acuerdo con el medio francés L’Est Républicain.





Y es que el veredicto, a ojos de Cormier, es “una sanción” por “ejercer el derecho de apelación” que tuvo Nicolás Zepeda por impugnar la condena en Vesoul.

“Recibe una sentencia que lo coloca en la misma categoría que los asesinos en serie y los terroristas. Esta decisión es injustificable”, añadió.

Por su parte, el abogado Robin Binsard, indicó que seguirán “proclamando su inocencia y luchando contra esta injusticia. Haremos todo lo posible para que se sepa la verdad. Si es necesario acudir al Tribunal Europeo o presentar recursos de revisión, lo haremos”.





Condena económica de Nicolás Zepeda

Tras ser declarado culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki y sentenciado a cadena perpetura, también se le condenó a pagar a la familia de la víctima por los daños efectuados.

En total, el chileno deberá pagar más de 100.000 euros, lo que en pesos chilenos serían aproximadamente más de $106 millones. El detalle de los pagos es: