“Estaba llorando”: Captan reacción de Nicolás Zepeda al recibir nueva condena por asesinato de Narumi Kurosaki

El periodista Roberto Cox reveló todos los movimientos del chileno durante el juicio que terminó por condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki en 2016.

Luego de dos juicios previos anulados y a diez años de la desaparición de Narumi Kurosaki, este jueves el Tribunal de lo Criminal del Ródano declaró a Nicolás Zepeda culpable y fue sentenciado a cadena perpetua por el crimen.

Sin embargo, la reacción del chileno captó la atención del periodista de CHV Noticias, Roberto Cox, quien se encontraba al interior de la sala al momento del veredicto.





Reacción de Nicolás Zepeda tras veredicto

Según declaró el comunicador tras el juicio, Zepeda “se agarraba con las manos su cara desde que entró y se sentó en el banquillo de los acusados, y escuchó inmediatamente que lo declaraban culpable”.

Esta reacción llamó la atención, ya que por primera vez desde que comenzó el juicio, el chileno se mostró derrotado. “Me da la impresión de que estaba llorando“, declaró Cox desde Francia.

Sobre la misma, agregó que el recién declarado culpable escuchó la narración de los hechos y toda su historia con Narumi, con la cabeza agachada, escondida entre sus manos, sin levantar la mirada.