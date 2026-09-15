Lleva 100 días desaparecida: Familia busca a mujer insulino dependiente desaparecida en Nueva Imperial

María Verónica Hernández Saravia, de 46 años, fue vista por última vez el pasado 10 de junio en la región de La Araucanía. Su padre pide acudir a la PDI ante cualquier información o indicio sobre su paradero.

La Policía de Investigaciones busca a una mujer de 46 años de edad que desde junio se encuentra desaparecida en la región de La Araucanía, luego que su rastro fuera visto por última vez en la comuna de Nueva Imperial.

Se trata de María Verónica Hernández Saravia, cuyo paradero se perdió el pasado 10 de junio , es decir, hace 97 días. Por lo mismo, su familia encabeza una exhaustiva campaña para ubicarla.

Segú informó el diario Austral de Temuco, el fin de semana se realizó un operativo y reconocimiento en el río que baja desde el sector Moltrohue con el apoyo de Carabineros, el Grupo de Búsqueda Táctica Araucanía y Bomberos.

“Se está inspeccionando cuidadosamente el río y sus alrededores con el propósito de encontrar cualquier antecedente o indicio que pueda contribuir a dar con el paradero de Verónica”, señaló Eugenio Hernández, padre de Verónica.

En su relato, además, precisó que “como familia seguimos firmes, con esperanza y fe, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarla“.

“Es un ser humano, no es un animalito. Es por ello que pedimos a quien tenga algún dato que lo informe a Carabineros y a las autoridades les pedimos que no nos abandonen”, pidió encarecidamente en el medio antes mencionado.

Dónde aportar información sobre Verónica

De acuerdo al portal de Personas Extraviadas de la PDI, Verónica Hernández padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) y es insulino dependiente.

Al momento de desaparecer vestía chaleco blanco de lana sin capucha y sin cierre central, pantalón de buzo negro, zapatillas negras con rayas blancas, caña alta.

El lugar del extravío, en tanto, fue situado en la intersección de las calles Arturo Prat con Aníbal Pinto, en la comuna de Nueva Imperial.