Luto en el cine chileno: Premiado documentalista Patricio Guzmán muere a los 85 años
Este martes se confirmó el fallecimiento del reconocido cineasta chileno, dejando una extensa trayectoria marcada por obras fundamentales sobre la memoria, la historia y la identidad del país.
La cultura chilena está de luto. Este martes se confirmó la muerte del destacado cineasta y documentalista Patricio Guzmán.
La lamentable noticia fue informada por Cinemachile a través de sus cuentas de redes sociales.
El artista fue una de las figuras más influyentes del cine nacional y ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo en torno a la memoria histórica de Chile.
A lo largo de su trayectoria, Guzmán construyó una obra que trascendió fronteras, con títulos emblemáticos como La batalla de Chile, Nostalgia de la luz, El botón de nácar y La cordillera de los sueños.
Su trabajo fue exhibido en importantes festivales del mundo y recibió múltiples reconocimientos por su aporte al cine documental.
Nacido en Santiago en 1941, el realizador fue distinguido en 2023 con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.
Su legado quedó marcado por una mirada profunda sobre la historia, la memoria y la identidad de Chile, especialmente sobre el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet.
Noticia en desarrollo…
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Patricio Guzmán, a los 85 años.
Uno de los documentalistas más importantes de la historia del cine chileno y una figura fundamental del cine documental a nivel mundial, Guzmán dedicó su extensa trayectoria a explorar la memoria. pic.twitter.com/zzNzhgrgfE
— Cinemachile (@cinemachile) September 15, 2026