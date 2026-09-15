Luto en el cine chileno: Premiado documentalista Patricio Guzmán muere a los 85 años

Este martes se confirmó el fallecimiento del reconocido cineasta chileno, dejando una extensa trayectoria marcada por obras fundamentales sobre la memoria, la historia y la identidad del país.

La cultura chilena está de luto. Este martes se confirmó la muerte del destacado cineasta y documentalista Patricio Guzmán .

La lamentable noticia fue informada por Cinemachile a través de sus cuentas de redes sociales.

El artista fue una de las figuras más influyentes del cine nacional y ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo en torno a la memoria histórica de Chile.

A lo largo de su trayectoria, Guzmán construyó una obra que trascendió fronteras, con títulos emblemáticos como La batalla de Chile, Nostalgia de la luz, El botón de nácar y La cordillera de los sueños.

Su trabajo fue exhibido en importantes festivales del mundo y recibió múltiples reconocimientos por su aporte al cine documental.

Nacido en Santiago en 1941, el realizador fue distinguido en 2023 con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Su legado quedó marcado por una mirada profunda sobre la historia, la memoria y la identidad de Chile, especialmente sobre el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet.

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