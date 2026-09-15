Alza histórica de “ninis” en Chile: Cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan llega a 21,6%

De acuerdo con el último Barómetro Laboral y Previsional, que utiliza datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la proporción de personas conocidas como “ninis” alcanzó su nivel más alto desde comienzos de 2023.

Un estudio elaborado por el Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Asociación de AFP reveló un alza histórica en la cantidad de jóvenes de entre 25 y 34 años en Chile que no estudia ni trabaja.

De acuerdo con el último Barómetro Laboral y Previsional, que utiliza datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la proporción de personas conocidas como “ninis” alcanzó un 21,6% durante el trimestre mayo-julio de 2026 en este grupo etario.

La cifra representa un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y corresponde al nivel más alto registrado para este segmento desde comienzos de 2023.

En términos simples, actualmente más de uno de cada cinco jóvenes de entre 25 y 34 años se encuentra fuera de los estudios y del empleo.

¿Qué significa ser “nini”?

El concepto “nini” se utiliza para identificar a las personas que ni estudian ni trabajan. En inglés se les conoce como NEET, sigla de “not in education, employment or training”.

Sin embargo, la categoría no significa necesariamente que estas personas hayan decidido voluntariamente mantenerse fuera del mercado laboral.

De hecho, el propio informe advierte que una parte importante de este grupo está buscando empleo, pero no ha logrado encontrar uno.





41% de los “ninis” está buscando trabajo

El dato que permite dimensionar esta situación es que el 41% de los “ninis” de entre 25 y 34 años se encuentra desocupad o. Es decir, no tiene un empleo, pero está realizando gestiones para encontrar uno.

Por lo mismo, el estudio plantea que “parte importante de los ninis de este segmento se encuentra en esa situación de forma involuntaria, reflejando las dificultades de este segmento para insertarse en el mercado laboral”.

El aumento de los “ninis” coincide, además, con un deterioro de los principales indicadores laborales para este grupo.

Según el estudio, durante el último año los ocupados de entre 25 y 34 años disminuyeron en casi 112 mil personas. A esto se suma que su tasa de ocupación cayó desde 74,4% a 72,6%.

Con este resultado, el indicador incluso quedó por debajo del nivel registrado antes de la pandemia, cuando alcanzaba un 72,8%.