“Qué envidia”: Tiktoker mostró cómo es vivir cerca del Parque O’Higgins en ensayos de la Parada Militar

A través de TikTok, una joven mostró imágenes desde su hogar durante los ensayos de los aviones militares que sobrevolaron el Parque O’Higgins.

En la previa del inicio de las celebraciones de Fiesta Patrias se viralizó un registro de una joven que captó las particularidades de vivir cerca del Parque O’Higgins.

Cabe recordar que el parque es el epicentro de los festejos patrios en la capital, tanto por la concentración de fondas como por el tradicional desfile de la Parada Militar.

En ese contexto, una joven creadora de contenido bajo el nombre de @prettymaiteee en TikTok compartió su experiencia al ver de cerca los ensayos para el 19 de septiembre.





De acuerdo a las imágenes que compartió, logró captar varios ejemplares de aviones militares como cazas y otros de transporte y vigilancia.

En su registro se aprecia tanto la velocidad con la que circulan por los cielos como el fuerte ruido que dejan a su paso.

El video compartido en TikTok logró llamar la atención de varios usuarios logrando más de 76 mil reproducciones.

Incluso la joven se ganó varios comentarios de otros usuarios que destacaban su ubicación privilegiada y otros que mostraron envidia por su experiencia.

“Desde hoy conocí la envidia”, “qué fomo no vivir en ese sector”, “saldría a la azotea a tomarme unos copetes y verlos pasar” y “me invitas”, fueron algunas de las reacciones que despertó.

Revisa aquí el registro