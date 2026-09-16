Álvaro Ballero encendió las redes con íntima publicación junto a su nueva pareja

El chico reality le dedicó una extensa declaración de amor a su pareja e hizo una llamativa acción que dejó sin participar a sus seguidores.

Álvaro Ballero encendió las redes sociales al publicar una nueva fotografía junto a su pareja, la veterinaria Valentina Schnitzer.

El chico reality realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde aparece sin polera y feliz junto a Valentina.

Ballero acompañó el registro con una extensa publicación, donde una acción llamó la atención: el ganador de Protagonistas de la Fama limitó los comentarios, razón por la cual sus seguidores no pudieron reaccionar a la publicación.





“Lo que siento por ti es más importante”

Ballero señaló que decidió subir la foto a pesar de que no le gusta a su pareja, porque él está sin polera.

“Pero amor, lo que siento por ti es más importante que como luzco, ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí, me haces feliz como hace años no lo sentía y con tu juicio aprendo a mirar desde otro prisma, por ti digo que no a lo que todos dirían que sí, por ti el amor es mucho más sencillo y a la vez complejo de lo que creía”, indicó.

Por último, Ballero le agradeció a su pareja. “Gracias por llegar en un minuto tan quebrado y elegirme. Te amo”, cerró.