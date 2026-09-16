“Súmate a lo que nos une”: Princesa Alba y SINAKA estrenan videoclip del himno de la Teletón 2026

La canción oficial de la campaña, busca convocar a nuevas generaciones a través de una propuesta que fusiona el pop y la música urbana, sin perder el espíritu que ha acompañado históricamente a la cruzada solidaria.

Cada campaña de Teletón tiene una canción que acompaña su camino hacia el gran evento solidario de fin de año. En 2026, ese desafío tomó forma en “Súmate a lo que nos une”, el himno oficial de la campaña, interpretado por Princesa Alba y SINAKA.

El tema -que fue presentado en vivo para el lanzamiento de la campaña Teletón- estrenó su videoclip, que cuenta con la participación especial del coro de niños y niñas de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas (UTAC) del Instituto Teletón Santiago, quienes, además, pusieron sus voces para esta canción. El videoclip, además, cuenta con la participación especial de Iaán Calderón, niño embajador de la campaña solidaria.

Con una propuesta que fusiona el pop y la música urbana, el tema busca transmitir energía, optimismo y convocar a las personas a sumarse a este gran encuentro solidario, que culminará el próximo 6 y 7 de noviembre.

Junto al videoclip, Teletón estrenó una docuserie -de seis capítulos- que muestra el proceso creativo detrás del tema. “La idea” es el nombre de la primera entrega, ya disponible en Teletón TV, canal de Youtube de la institución.





La producción musical de “Súmate a lo que nos une” estuvo a cargo de Roberto López, productor musical del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y de Teletón, quien lideró el proceso creativo del himno.

“Musicalmente quisimos recoger una tendencia que hoy está muy presente: el regreso del reggaetón old school. SINAKA es uno de sus principales exponentes, así que combinamos ese sonido con la esencia pop de Princesa Alba, logrando una mezcla muy fresca y representativa de la música actual. Estamos muy contentos con el resultado y creemos que transmite exactamente la energía que queríamos para esta campaña”, compartió López.

“Creo que la música es una muy buena ‘trampita’ para acercar a las personas al mundo de Teletón y permitirles empaparse de su espíritu. Estoy segura de que la canción se les va a quedar pegada y que eso también las motivará a ser parte de esta campaña”, señaló Princesa Alba.

Mientras que Matías Muñoz, más conocido como Sinaka, indicó que “para mí fue súper bonito sumarme a la campaña, porque es una causa muy importante. Cuando estábamos grabando el videoclip con los niños y niñas de Teletón fue muy bacán el ambiente; ver cómo se apoyan entre todos fue algo muy bonito. Creo que la canción le va a gustar a la gente: tiene mucha energía, es bien movida y muy pegajosa”.

Mira el videoclip acá